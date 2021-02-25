Более тысячи сообщений поступило в псковский ЦУР через соцсети в феврале

Более тысячи сообщений поступило от псковичей в Центр управления регионом через социальные сети в феврале.

Как сообщили «Псковской правде» в ЦУРе Псковской области, система мониторит обращения местных жителей из пяти социальных сетей: «Вконтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook и Instagram.

Больше всего обращений - 73% - поступило из соцсети «Вконтакте». Второй самой популярной площадкой для обратной связи является Instagram. Там жалуются 26% псковичей. 1% всех сообщений пришёл через «Одноклассники».

Также оставить жалобу или предложение можно в приложении «Госуслуги Жалобы» или через специальную форму в официальной группе Псковской области.

Центр управления регионом — это структура, которая мониторит и обрабатывает обращения жителей региона. Она объединила в себе все цифровые сервисы по работе с обращениями граждан во всех сферах жизни: здравоохранения, образования, социальная защита, дорожная сеть, транспорт, энергетика, ТКО и ЖКХ.