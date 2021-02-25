На площади Ленина в Пскове демонтировали общественный туалет, сообщает Псковское агентство информации.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, туалет относится к муниципальному предприятию «Ярмарки и парки Пскова». Собственники убрали конструкцию от кинотеатра «Октябрь», так как вскоре там начнутся ремонтные работы.

Возвращать обратно туалет не будут, потому что генеральный подрядчик, который занимается реконструкцией здания, попросил освободить территорию для складирования строительных материалов.

Где будет стоять туалет после ремонта, также не известно.