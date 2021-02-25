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Общество

На площади Ленина в Пскове демонтировали общественный туалет

25 февраля 2021 года, 16:30

На площади Ленина в Пскове демонтировали общественный туалет, сообщает Псковское агентство информации.

На площади Ленина в Пскове демонтировали общественный туалет

Фото пресс-службы Псковского агентства информации

Как уточнили  в пресс-службе администрации города, туалет относится к муниципальному предприятию «Ярмарки и парки Пскова». Собственники убрали конструкцию от кинотеатра «Октябрь», так как вскоре там начнутся ремонтные работы.

Возвращать обратно туалет не будут, потому что генеральный подрядчик, который занимается реконструкцией здания, попросил освободить территорию для складирования строительных материалов.

Где будет стоять туалет после ремонта, также не известно.

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