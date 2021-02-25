Псковичей призывают сдавать тесты на COVID-19 при первых признаках ОРВИ

Псковские поликлиники призывают псковичей сдавать тесты на COVID-19 и обращаться за медпомощью даже с минимальными проявлениями ОРВИ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

«При таких погодных условиях, когда помимо коронавируса «ходит» ещё и обычный ОРВИ, могут быть тяжёлые осложнения, если вирусное заболевание начинается с лёгкой формы и лечится неправильно», - отметила главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.

По её словам, всех пациентов с признаками ОРВИ отправляют сдавать мазки на COVID-19. При этом положительный результат наблюдается примерно у 10% обратившихся за помощью. В настоящее время мазок можно сдать в трёх поликлиниках Пскова или на дому.

При первых признаках ОРВИ необходимо обратиться в поликлинику в кабинеты неотложной помощи или записаться на приём ко врачу. Это можно сделать через единый телефон записи к врачу 8 (8112) 299-003 или портал записи к врачу k-vrachu.pskov.ru.

Кроме того, в городе доступен вызов врача на дом. Пациенты первого подразделения поликлиники могут могут сделать это по телефонам 66-53-57 или 66-53-58, второго - 56-78-15, третьего - 53-29-46 или 53-33-88.

Также в Псковской области работают колл-центр Псковской городской поликлиники 2-99-028 и единый телефон по вопросам коронавируса «122».