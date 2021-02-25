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Общество / Здоровье

Псковская горбольница закрывается на дезинфекцию

25 февраля 2021 года, 14:41

Псковская городская больница закрывается на финальную дезинфекцию в связи с тем, что медучреждение перестает работать в режиме регионального ковид-центра. Об этом «Псковской правде» сообщил главврач горбольницы Алексей Васильев.

Псковская горбольница закрывается на дезинфекцию
Алексей Васильев
Фото Андрея Степанова

По его словам, до 25 февраля должна завершиться выписка пациентов. После этого больница закроется на дезинфекцию, которая будет проводиться силами сотрудников медучреждения и регионального управления Роспотребнадзора.

Когда дезинфекция завершится, в помещениях больницы возьмут несколько сотен контрольных проб на РНК вируса COVID-19. «Может, это придется делать один раз, а может и 2-3. Потому что из-за одной единственной положительной пробы дезинфекцию придется повторять», - пояснил главврач. В связи с этим он затруднился назвать точные сроки ее окончания.

Но сразу же после того, как процесс обеззараживания завершится, городская больница перейдет в обычный режим работы. Информация об этом будет доведена до жителей Пскова дополнительно. 

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Комментарии

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Бабулечка
16:39 25.02.2021

Давно пора, а то граждане умирают на ходу, на улицах и вокзалах, не лечившись от других не менее смертельных болезней.

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