Псковская горбольница закрывается на дезинфекцию

Псковская городская больница закрывается на финальную дезинфекцию в связи с тем, что медучреждение перестает работать в режиме регионального ковид-центра. Об этом «Псковской правде» сообщил главврач горбольницы Алексей Васильев.

По его словам, до 25 февраля должна завершиться выписка пациентов. После этого больница закроется на дезинфекцию, которая будет проводиться силами сотрудников медучреждения и регионального управления Роспотребнадзора.

Когда дезинфекция завершится, в помещениях больницы возьмут несколько сотен контрольных проб на РНК вируса COVID-19. «Может, это придется делать один раз, а может и 2-3. Потому что из-за одной единственной положительной пробы дезинфекцию придется повторять», - пояснил главврач. В связи с этим он затруднился назвать точные сроки ее окончания.

Но сразу же после того, как процесс обеззараживания завершится, городская больница перейдет в обычный режим работы. Информация об этом будет доведена до жителей Пскова дополнительно.