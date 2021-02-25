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Политика

В закон Псковской области о капремонте внесены изменения

25 февраля 2021 года, 13:56

В закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области» внесены изменения, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Корректировка текста закона необходима для обеспечения финансовой устойчивости региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, а также для соответствия с актуальным федеральным законодательством.

Так, в новой редакции областного закона добавилась норма Жилищного кодекса РФ, регламентирующая уплату взносов на капремонт в домах, которые предусмотрены под снос или реконструкцию. В соответствии с этой нормой, после перехода права собственности на все помещения в доме государству, муниципалитету или инвестору, собственники квартир обязаны передать права на специальный счёт, где они формировали фонд капремонта, субъекту РФ или муниципальному образованию. За установление порядка передачи специального счёта будет отвечать областной комитет по делам строительства и ЖКХ.

Также скорректирована норма, обязывающая регионального оператора оплатить оказанные услуги по капитальному ремонту в течение 15 рабочих дней со дня поступления актов приёмки. Теперь срок оплаты устанавливается договором на оказание услуг и выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества.

Принятый закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

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