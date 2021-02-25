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Общество / Экология

Пески Сахары добрались до Пскова

25 февраля 2021 года, 13:34

Пески Сахары добрались до Пскова, сообщает Псковское агентство информации.

Снег с желтоватыми пятнами засняли на видео жители Запсковья. Необычные отметины на подтаявших сугробах видели и на Завеличье.

Пески Сахары добрались до Пскова

Фото Псковского агентства информации

По словам руководителя Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талы Нещадимовой, эти следы вполне могла оставить пыль из Сахары. «Того, чего ждали в Эстонии, возможно, дождались и мы, но точно сказать, что это именно тот песок, не представляется возможным», - добавила она.

Гигантское облако с частицами песка из Сахары накрыло Европу. В Псковскую область его принес попутный западный ветер

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