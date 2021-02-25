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Происшествия / Правосудие

За отсутствие маски псковича оштрафовали на 15 тысяч рублей

25 февраля 2021 года, 12:05

За отсутствие маски псковича оштрафовали на 15 тысяч рублей, сообщили «Псковской правде» в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

За отсутствие маски псковича оштрафовали на 15 тысяч рублей

Согласно протоколу, мужчину без маски остановили в коридоре здания ОМВД России по Псковскому району 12 января. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

Псковский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 20.6.1 КоАП РФ (повторное невыполнение предусмотренных законодательством правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или в зоне ЧС) и признал псковича виновным.

Постановление еще не вступило в законную силу.

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