За отсутствие маски псковича оштрафовали на 15 тысяч рублей, сообщили «Псковской правде» в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Согласно протоколу, мужчину без маски остановили в коридоре здания ОМВД России по Псковскому району 12 января. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

Псковский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 20.6.1 КоАП РФ (повторное невыполнение предусмотренных законодательством правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или в зоне ЧС) и признал псковича виновным.

Постановление еще не вступило в законную силу.