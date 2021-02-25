72 случая COVID-19 выявили в Псковской области за сутки





В Пскове (всего 11 тыс. 477) заразились 20 человек. 17 ковидбольных обнаружили в Порховском районе (всего 1 тыс. 23), 9 - в Опочецком (всего 851) и 7 – в Стругокрасненском (всего 310). В Себежском районе (всего 460) COVID-19 диагностировали у 6 человек, в Великих Луках (всего 5 тыс. 636) – у 4 человек, в Новосокольническом районе (всего 805) – у 3. Два человека заболели коронавирусом в Псковском районе (всего 2 тыс. 667) и по одному – в Куньинском (всего 284) и Плюсском (всего 447). Также в Псковской области выявили 2 инфицированных приезжих. Начиная с 30 декабря прошлого года выявлен 41 заражённый среди гостей региона.

За минувшие сутки из псковских медучреждений выписали после коронавируса 35 пациентов. С начала пандемии излечились 20 тыс. 740 человек.

Умерли от коронавируса 168 жителей региона.