Пскович получил 11 лет колонии за убийство собутыльника

Житель Псковского района получил 11 лет колонии за убийство собутыльника, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В феврале 2020 года осужденный пригласил к себе знакомого, с которым они распивали спиртные напитки. Однако, в ходе застолья между мужчинами случилась ссора. Тогда хозяин квартиры схватил нож и нанес потерпевшему не менее 8 ударов в шею. Последний скончался на месте в результате массивной кровопотери.

Псковский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку) и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционная инстанция Псковского областного суда признала приговор Псковского районного суда законным и обоснованным. Приговор вступил в законную силу.