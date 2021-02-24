Зрители о «Днях Победы»: Весь спектакль проживается буквально на одном дыхании

Премьера спектакля «Дни Победы» режиссера Веры Поповой прошла в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, сообщили в пресс-службе театра.

«Премьера состоялась, и для меня это очень большая радость. Это наш долг, который мы обязаны были отдать», – прокомментировал художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев.

Он отметил, что премьера была запланирована на 9 Мая прошлого года, на 75-летие Победы, но из-за карантина и закрытия театра ее не смогли показать.

«И я могу сказать честно: я очень доволен этой работой. Да, она была трудная, долгая, был большой перерыв в репетиционном процессе, перенос, но, с моей точки зрения, получилось именно то, чего мы хотели для нашего театра».

Формат спектакля «Дни Победы» стал уникальным для Псковского театра драмы: артисты играли в новом зале театра буквально на расстоянии вытянутой руки от зрителя. Режиссёр спектакля Вера Попова отметила, что зрители смогли принять этот непривычный формат.

«Они испытывали некий дискомфорт, оказавшись в непривычной ситуации, но при этом необычный формат спектакля включал их в историю, они как будто проживали все вместе с актерами. Мне кажется, все сработало».

В основе спектакля – документальная пьеса драматурга Ксении Степанычевой, монологи о войне, собранные и обработанные автором. В «Днях Победы» перед зрителем разворачиваются судьбы нескольких героев – подводника Володи, жены моряка Раи, сержанта-артиллериста Юры, пехотинца Васи, дочери ленинградского скульптора Тани и связиста Сереги. Их истории, рассказанные без ложного пафоса, оказываются очень близкими сегодняшнему зрителю.

Драматург Ксения Степанычева также присутствовала на премьере спектакля.

«Я прошу официально зафиксировать: автор счастлива, – поделилась впечатлениями драматург. – Я была потрясена. Режиссёр Вера Попова придумала чудесный спектакль, очень живой, его можно назвать современным, но при этом он сделан в лучших традициях русского искусства».

«Весь спектакль проживается буквально на одном дыхании, – рассказали первые зрители премьерного спектакля. – Этот спектакль удивительный. Из-за камерности получилось так, что мы переживали все эмоции вместе с актерами».