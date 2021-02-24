Псковичей приглашают принять участие в телепроекте «Ты супер!». Как сообщили организаторы, участие в проекте – это шанс заявить о себе на широкую аудиторию, возможность поработать с лучшими педагогами страны, получить незабываемые впечатления, завести новых друзей и познакомиться со своими кумирами.

Конкурс пройдет в два этапа: заочный отборочный и очный. Заявки принимаются до 30 апреля.

Участники конкурса: талантливые ребята, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, в приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах, и дети из многодетных семей (7 и более детей в семье). В проекте могут принять участие дети из России, СНГ и стран Балтии. Возраст участников от 7 до 18 лет.

Результаты удаленного отборочного тура будут известны в мае. Все, кто пройдет кастинг, будут приглашены лично по телефону.

Всю необходимую информацию можно утончить по телефонам: 8-916-846-35-33 (Елена Воронцова) и 8-903-722-61-69 (Юлия Едисеева)