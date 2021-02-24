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Общество

Псковичей приглашают стать волонтерами в общероссийском голосовании за объекты благоустройства

24 февраля 2021 года, 17:41

Началась регистрация волонтеров для участия в общероссийском голосовании за объекты благоустройства общественных пространств, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Волонтерский штаб для помощи в проведении голосования планируется создать в каждом регионе России. Псковичи могут зарегистрироваться на официальном сайте проекта в течение месяца.

Псковичей приглашают стать волонтерами в общероссийском голосовании за объекты благоустройства

Голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая. Каждый россиянин старше 14 лет может проголосовать за одну из предложенных территорий или за готовый дизайн-проект. Например, это могут быть парки, набережные, площади и так далее.  Объекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в список первоочередных территорий для благоустройства на 2022 год.

Задача волонтеров заключается в информировании населения о проектах, которые выносятся на обсуждение. Кроме того, через добровольцев можно зарегистрироваться на платформе и проголосовать.

Общероссийская платформа голосования за объекты благоустройства — проект, который реализован на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России «Умный город». Благодаря ему за 4 года были благоустроены более 81 тыс. общественных пространств и дворовых территорий, а также реализованы более 160 проектов-победителей. 

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