Псковичей приглашают стать волонтерами в общероссийском голосовании за объекты благоустройства

Волонтерский штаб для помощи в проведении голосования планируется создать в каждом регионе России. Псковичи могут зарегистрироваться на официальном сайте проекта в течение месяца.

Голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая. Каждый россиянин старше 14 лет может проголосовать за одну из предложенных территорий или за готовый дизайн-проект. Например, это могут быть парки, набережные, площади и так далее. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в список первоочередных территорий для благоустройства на 2022 год.

Задача волонтеров заключается в информировании населения о проектах, которые выносятся на обсуждение. Кроме того, через добровольцев можно зарегистрироваться на платформе и проголосовать.

Общероссийская платформа голосования за объекты благоустройства — проект, который реализован на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России «Умный город». Благодаря ему за 4 года были благоустроены более 81 тыс. общественных пространств и дворовых территорий, а также реализованы более 160 проектов-победителей.