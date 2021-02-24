Ушел из жизни псковский тренер по спортивной гимнастике Владимир Бойцов

Владимир Бойцов ушел из жизни 22 февраля в возрасте 90 лет.

Администрация города и вся спортивная общественность выражают соболезнования родным и близким псковского тренера. «Владимир Михайлович был талантливым тренером, настоящим профессионалом. Его всегда отличали исключительное трудолюбие и увлеченность своей профессией. Все свои знания и мастерство он передавал юным спортсменам, воспитывая в них не только спортивную закалку, силу воли и выносливость, но и нравственность, патриотизм, любовь к Родине», - отметил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Александр Гаврилов.

Прощание с Владимиром Бойцовым состоится 25 февраля в 10:00 в Морском храме святителя Климента Римского по адресу: Псков, Красноармейская набережная, 16.

Владимир Михайлович Бойцов родился в Великих Луках 16 февраля 1931 года. Карьеру тренера он начал с 1956 года. Сначала Владимир Михайлович работал в Великих Луках, а после окончания Минского техникума физической культуры переехал в Псков. Там его взяли тренером по спортивной гимнастике в Детскую юношескую спортивную школу. В 1984 Владимира Бойцов назначили директором спортивной школы № 3 города Пскова. Он руководил учреждением 20 лет - до 2004 года. В последние годы жизни Бойцов работал педагогом-организатором в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда».