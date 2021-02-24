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Общество

Ледяной дождь задержал самолет, летевший из Минеральных Вод в Псков

24 февраля 2021 года, 16:04

Ледяной дождь задержал самолет, летевший из Минеральных Вод в Псков 23 февраля, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на директора «Псковавиа» Артема Тарасова.

Ледяной дождь задержал самолет, летевший из Минеральных Вод в Псков

Фото Псковского агентства информации

По словам Артема Тарасова, стандартное время в пути составляет 2 часа 50 минут. 23 февраля рейс задержался более чем на час - он летел 4 часа. 

«Был ледяной дождь. Самолеты прилетели к нам хорошо обледеневшие. Видимо, борт обходил этот фронт, поэтому время в полете увеличилось, он летел дольше», - отметил директор «Псковавиа» и добавил, что неблагоприятный фронт вызвал «болтанку» авиасудна из-за разности давлений и турбулентности.

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