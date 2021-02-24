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Общество / Экология

Песок из Сахары может накрыть Псковскую область в ближайшие дни

24 февраля 2021 года, 14:39

Песок из Сахары может накрыть Псковскую область в ближайшие дни, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

В настоящее время гигантское облако с частицами песка из Сахары движется над Европой в северном направлении. Вскоре оно может добраться до Эстонии. 

Как уточнила Тала Нещадимова, облако с песком вполне может накрыть некоторые районы Псковской области. Этому способствует западно-восточный ветер, который сейчас дует в регионе. 

«В самом песке из Сахары нет ничего страшного, если он ничем не загрязнён», - добавила синоптик. Пыль смешивается с осадками, которые в результате приобретают желтоватый оттенок. 

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