Песок из Сахары может накрыть Псковскую область в ближайшие дни, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

В настоящее время гигантское облако с частицами песка из Сахары движется над Европой в северном направлении. Вскоре оно может добраться до Эстонии.

Как уточнила Тала Нещадимова, облако с песком вполне может накрыть некоторые районы Псковской области. Этому способствует западно-восточный ветер, который сейчас дует в регионе.

«В самом песке из Сахары нет ничего страшного, если он ничем не загрязнён», - добавила синоптик. Пыль смешивается с осадками, которые в результате приобретают желтоватый оттенок.