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Общество / Здоровье

102 человека пострадали в результате ледяного дождя в Псковской области

24 февраля 2021 года, 13:49

За сутки 23 февраля в больницы и поликлиники Псковской области обратились 102 человека, сообщает официальный Telegram-канал региона. 

Местные жители приходили в медучреждения с различными повреждениями и переломами, полученными в результате падения на лед. Неблагоприятное явление возникло на долготах и улицах области из-за ледяного дождя, прошедшего накануне. 

В связи с этим региональный комитет по здравоохранению напоминает псковичам, что при получении травмы необходимо обратиться в приёмный покой Псковской областной больницы или, в случае серьезного повреждения, в скорую помощь по телефону 03.

«Будьте внимательны и осторожны, выходя на улицу!», - добавили в профильном комитете. 

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