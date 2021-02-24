Более 4 тысяч 200 пожаров ликвидировали в Псковской области в 2020 году

Более 4 тыс. 200 пожаров ликвидировали в Псковской области в 2020 году, сообщил начальник Главного регионального управления МЧС России Валерий Филимонов на заседании ведомства в администрации региона 24 февраля, передает Псковское агентство информации.

По его словам, в прошлом году в результате пожаров погибли 74 человека. Из них 54 умерли раньше прибытия спасателей. Общее число погибших по сравнению с 2019 годом снизилось. Однако, увеличилось количество погибших в огне детей.

Всего удалось спасти более 600 человек, заявил Валерий Филимонов. При этом, число травмированных при пожаре снизилось на 95%.

Начальник регионального МЧС отметил, что основная часть пожаров приходится на последствия серьезных ДТП, связанных с разветвленностью дорожной сети. Также за прошедший год в Псковской области произошли 4 чрезвычайные ситуации. Тяжесть их последствий и количество погибших (8 человек) были в 4 раза серьезнее, чем в 2019 году.

Количество природных пожаров уменьшилось в 2,4 раза, а площадь их распространения – в 4,6 раз. «81 пожар из 83 потушен в день возникновения. Этому способствуют камеры видеонаблюдения в лесах. Надеемся, что система будет расширяться, камеры станут лучше», - сказал Валерий Филимонов и добавил, что с помощью системы можно устанавливают и поджигателей. В 2020 году по камерам были найдены 4 виновника возникновения пожара.