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Общество / Экология

Тала Нещадимова рассказала, что вызвало ледяную крупу в Пскове

24 февраля 2021 года, 11:41

Ледяная крупа, засыпавшая Псков 23 февраля, возникла из-за перепада температуры, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

Тала Нещадимова рассказала, что вызвало ледяную крупу в Пскове

«21 февраля мы вышли из тепла, уже 22-го температура начала понижаться, и вот вчера на фоне низких температур в районе минус восьми градусов к нам приблизился тёплый воздух - это то, что мы наблюдаем сейчас и будем наблюдать завтра-послезавтра - отсюда и появилась ледяная крупа», - отметила Тала Нещадимова.

По ее словам, это природное явление редко встречается в чистом виде – чаще оно идет вместе со снегом. «Но вчера мы увидели просто крупу - маленькие ледяные шарики, которые быстро таяли и вызывали ощущение дождя», - подчеркнула синоптик и добавила, что повторение ледяной крупы в Псковской области не прогнозируется.

Положительные температуры будут сохраняться в ближайшее время и днём, и ночью. Столбики термометров в Псковской области поднимутся до 5 градусов тепла. «Но мы вряд ли это почувствуем, так как будет сыро, зябко и скользко, поэтому это не то настоящее весеннее потепление», - заметила Тала Нещадимова.

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