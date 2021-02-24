Тала Нещадимова рассказала, что вызвало ледяную крупу в Пскове

«21 февраля мы вышли из тепла, уже 22-го температура начала понижаться, и вот вчера на фоне низких температур в районе минус восьми градусов к нам приблизился тёплый воздух - это то, что мы наблюдаем сейчас и будем наблюдать завтра-послезавтра - отсюда и появилась ледяная крупа», - отметила Тала Нещадимова.

По ее словам, это природное явление редко встречается в чистом виде – чаще оно идет вместе со снегом. «Но вчера мы увидели просто крупу - маленькие ледяные шарики, которые быстро таяли и вызывали ощущение дождя», - подчеркнула синоптик и добавила, что повторение ледяной крупы в Псковской области не прогнозируется.

Положительные температуры будут сохраняться в ближайшее время и днём, и ночью. Столбики термометров в Псковской области поднимутся до 5 градусов тепла. «Но мы вряд ли это почувствуем, так как будет сыро, зябко и скользко, поэтому это не то настоящее весеннее потепление», - заметила Тала Нещадимова.