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Происшествия

Почти 2 тысячи нарушений пресекла дорожная полиция Псковской области за неделю

24 февраля 2021 года, 10:52

1 тыс. 954 административных правонарушения пресечено дорожной полицией Псковской области за неделю с 15 по 21 февраля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГИБДД УМВД России.

Так, за этот период правоохранительные органы выявили 31 водителя, управлявшего машиной в алкогольном опьянении. 5 из них задержали за управление в состоянии опьянения повторно.

С 15 по 21 февраля зарегистрировано 8 ДТП на территории Псковской области. В этих авариях 12 человек получили травмы разной степени тяжести, 2 человека погибли.

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