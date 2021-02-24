Почти 2 тысячи нарушений пресекла дорожная полиция Псковской области за неделю

1 тыс. 954 административных правонарушения пресечено дорожной полицией Псковской области за неделю с 15 по 21 февраля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГИБДД УМВД России.

Так, за этот период правоохранительные органы выявили 31 водителя, управлявшего машиной в алкогольном опьянении. 5 из них задержали за управление в состоянии опьянения повторно.

С 15 по 21 февраля зарегистрировано 8 ДТП на территории Псковской области. В этих авариях 12 человек получили травмы разной степени тяжести, 2 человека погибли.