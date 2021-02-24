Подъемник для инвалидов будет оборудован возле могилы Пушкина в Святогорском монастыре

Специальный подъемник будет оборудован для людей с ограниченными возможностями возле могилы Александра Сергеевича Пушкина в Святогорском монастыре, сообщила в своем Instagram-аккаунте автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Как уточнил главный инженер проектов «Возрождения» Алексей Гамзин, сейчас в монастыре заканчиваются комплексные научные исследования: археологи провели вскрытие одного шурфа возле фундамента памятника поэту. В ходе раскопок специалисты оценили техническое состояние фундамента монумента.

Петербургская фирма «Артруст» уже готовит проект реставрации. В техническом задании, среди прочего, указаны пожелания о доступе инвалидов на территорию монастыря с возможностью посещать могилу Пушкина.

Алексей Гамзин не исключает, что проектной организации понадобятся дополнительные исследования территории вокруг некрополя. Однако, уже к весне текущего года начнутся реставрационные работы.