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Общество / Здоровье

63 новых случая СOVID-19 добавилось в Псковской области за сутки

24 февраля 2021 года, 09:32

За сутки 23 февраля в Псковской области добавилось 63 новых случая СOVID-19 при 44 выздоровевших, написал губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

63 новых случая СOVID-19 добавилось в Псковской области за сутки

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

По 18 ковидбольных обнаружили в Пскове (всего 11 тыс. 457) и Великих Луках (всего 5 тыс. 632). В Новосокольническом районе (всего 802) выявили 7 заболевших, а в Невельском (всего 1 тыс. 273) – 4. В Псковском (всего 2 тыс. 665), Гдовском (всего 434) и Пустошкинском (всего 276) районах диагностировали по 3 случая заболевания, в Порховском (всего 1 тыс. 6) и Куньинском (всего 283) – по 2, в Островском (всего 1 тыс. 567), Себежском (всего 454) и Палкинском (всего 336) – по 1.

За минувшие сутки 775 человек прошли тестирование на СOVID-19. С начала пандемии было проведено 272 тыс. 311 исследований.

Всего в регионе выявили 31 тыс. 659 инфицированных. Из них полностью излечились 20 тыс. 705 человек. Умерло 168 ковидбольных.

«Статистика говорит о том, что нужно себя беречь и расслабляться ещё очень рано. Берегите себя и соблюдайте все меры противовирусной безопасности. Впереди короткая рабочая неделя - пусть она у всех пройдёт спокойно и продуктивно», - написал Михаил Ведерников. 

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