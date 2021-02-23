77-ую годовщину освобождения от фашистов отметили Стругокрасненский и Дновский районы

В частности, глава региона отметил, что в Стругокрасненском районе фашисты зверствовали 974 дня, по данным архивов, за время оккупации здесь погибли около 1600 мирных жителей - более 400 были расстреляны, 64 - повешены и сожжены, 45 погибли после пыток. Более 3 тысяч жителей были угнаны в немецкое рабство. «Но тем сильнее сопротивлялись стружане. На территории района активно действовало партизанское движение, держа под контролем целые деревни — здесь даже открывались школы. Эту великую силу духа народа враг не смог сломить», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Особые слова признательности и уважения он адресовал ветеранам: «Они — наша гордость и пример патриотизма, трудолюбия, мужества».

В Дновском районе за годы оккупации погибли более 500 мирных жителей, около 3 тысяч - не вернулись с фронтов. «Несмотря на зверства, чинимые захватчиками, на территории района действовало сопротивление: дновские подпольщики организовывали заключённым побеги из лагерей, устраивали диверсии на железной дороге, помогали партизанам и даже выпускали свою газету. Эти жертвы и подвиги навсегда в памяти жителей и навечно вписаны в историю Псковской земли», - отметил глава региона.