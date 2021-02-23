77-ую годовщину освобождения от фашистов отметили Стругокрасненский и Дновский районы

77-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили 23 февраля Стругокрасненский и Дновский районы, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Поздравительные адреса жителям муниципалитета направил губернатор Михаил Ведерников.
Фото газеты «Струги»
В частности, глава региона отметил, что в Стругокрасненском районе фашисты зверствовали 974 дня, по данным архивов, за время оккупации здесь погибли около 1600 мирных жителей - более 400 были расстреляны, 64 - повешены и сожжены, 45 погибли после пыток. Более 3 тысяч жителей были угнаны в немецкое рабство. «Но тем сильнее сопротивлялись стружане. На территории района активно действовало партизанское движение, держа под контролем целые деревни — здесь даже открывались школы. Эту великую силу духа народа враг не смог сломить», — подчеркнул Михаил Ведерников.
Особые слова признательности и уважения он адресовал ветеранам: «Они — наша гордость и пример патриотизма, трудолюбия, мужества».
В Дновском районе за годы оккупации погибли более 500 мирных жителей, около 3 тысяч - не вернулись с фронтов. «Несмотря на зверства, чинимые захватчиками, на территории района действовало сопротивление: дновские подпольщики организовывали заключённым побеги из лагерей, устраивали диверсии на железной дороге, помогали партизанам и даже выпускали свою газету. Эти жертвы и подвиги навсегда в памяти жителей и навечно вписаны в историю Псковской земли», - отметил глава региона.
Фото газеты «Дновец»
«Сегодня мы отдаем долг мужеству погибших и говорим слова благодарности ныне живущим ветеранам и всем, кто пережил тяготы войны и послевоенного времени, поднимая и восстанавливая район. Низкий вам поклон за ратные подвиги, самоотверженный труд, за все вынесенные испытания и беззаветное служение Отечеству!» — сказано в поздравительном адресе главы региона.
В обои муниципалитетах прошли праздничные мероприятия. Так, в Стругах Красных ветераны, военнослужащие, официальные лица и представители организаций возложили венки, гирлянды и цветы к памятнику Скорбящая мать и стеле. Первый заместитель губернатора Вера Емельянова, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, глава района Александр Волков почтили память погибшего в составе шестой роты в Чечне Владимира Ислентьева. Они побывали у мемориала герою, который был установлен в прошлом году к 9 мая.
В Дно состоялись митинг и интерактивная площадка «А на фронте у нас передышка!», в рамках которой были представлены театрализованные сцены из жизни полевого госпиталя, полевой почты, подпольной типографии, железнодорожной станции Дно. Посетили площадку порядка 200 человек.