«Поезд Победы» в Великих Луках посетили почти 3 тысяч человек

Экспозицию «Поезда Победы», который на три дня сделал остановку в Великих Луках, посетили 2 тысячи 800 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Бесплатные билеты на посещение музея закончились через несколько часов после начала регистрации.

Помощь в организации экскурсий оказывали более 100 волонтеров, которые встречали гостей музея, обеспечивали их средствами индивидуальной защиты, сопровождали во время экскурсии.

Из Великих Лук «Поезд Победы» отправился в Ржев. Состав уже посетил более 30 городов России.

Также можно посмотреть 3D-тур по экспозиции на сайте проекта.

Выставка создана в честь 75-летия Великой Победы. Проект реализовали творческая мастерская «Невский баталист», медиагруппа «Красный квадрат», Министерство науки и высшего образования РФ, ОАО «Российские железные дороги» и общественная организация «Волонтеры Победы». Посещение поезда Пскова и Великих Лук было организовано Театрально-концертной дирекцией совместно с областным Комитетом по культуре и Управлением общественных проектов и молодежной политики.