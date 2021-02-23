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Общество / Важная дата

«Поезд Победы» в Великих Луках посетили почти 3 тысяч человек

23 февраля 2021 года, 20:03

Экспозицию «Поезда Победы», который на три дня сделал остановку в Великих Луках, посетили 2 тысячи 800 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Поезд Победы» в Великих Луках посетили почти 3 тысяч человек

Фото предоставлено Театрально-концертной дирекцией.

Бесплатные билеты на посещение музея закончились через несколько часов после начала регистрации.

Помощь в организации экскурсий оказывали более 100 волонтеров, которые встречали гостей музея, обеспечивали их средствами индивидуальной защиты, сопровождали во время экскурсии.

Из Великих Лук «Поезд Победы» отправился в Ржев. Состав уже посетил более 30 городов России.

Также можно посмотреть 3D-тур по экспозиции на сайте проекта.  

Выставка создана в честь 75-летия Великой Победы. Проект реализовали творческая мастерская «Невский баталист», медиагруппа «Красный квадрат», Министерство науки и высшего образования РФ, ОАО «Российские железные дороги» и общественная организация «Волонтеры Победы». Посещение поезда Пскова и Великих Лук было организовано Театрально-концертной дирекцией совместно с областным Комитетом по культуре и Управлением общественных проектов и молодежной политики.

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