Ещё 54 человека заболели коронавирусом в Псковской области

В Псковской области за сутки 22 февраля заболели коронавирусом 54 человека, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. «Хороший показатель, особенно на фоне двух предыдущих дней», - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что новых очагов заболевания выявлено не было.

За последние сутки 28 заражённых выявили в Пскове (всего 11 тыс. 439), 7 - в Островском районе (всего 1 тыс. 566), по четыре — в Великих Луках (всего 5 тыс. 614) и Печорском районе (всего 598), три — в Опочецком районе (всего 842). Ещё по два жителя заболели в Порховском (всего 1 тыс. 269) и Пыталовском (всего 234) районах, по одному — в Себежском (всего 453), Гдовском (всего 431), Стругокрасненском (всего 303) и Дновском (всего 289) районах.

Всего за сегодняшний день в регионе выявили 31 тыс. 596 случаев коронавируса. Выздоровели 20 тыс. 662 псковичей, в том числе 69 были выписаны из медучреждений за последние сутки. Число летальных исходов достигло 165.