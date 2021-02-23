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Спорт / Соревнования

Награды завоевали псковичи на соревнованиях по брейкинку в Новосибирске

23 февраля 2021 года, 15:15

Награды завоевала псковская команда хип-хоп центра «Хоть отбавляй!» на Всероссийских соревнованиях по брейкингу Break Rumble в Новосибирске. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталью Плявинскую.

Награды завоевали псковичи на соревнованиях по брейкинку в Новосибирске

Фото из группы «Хоть отбавляй!» в Instagram

В частности, «золото» среди девушек 14-15 лет завоевала Мария Костина. Бронзовые награды получили Кристина Кочнева (среди женщин 19 лет и старше) и Кирилл Кочнев (среди мужчин 19 лет и старше).

В командном баттле среди участников 14-15 лет второе место заняли псковичи Никита Костин, Мария Костина и Максим Степанов, в командном баттле среди спортсменов от 19 лет третий результат показали Кирилл Кочнев, Михаил Овчинников, Иван Андреев.

В топ-8 среди девушек 11-13 лет, которых было 50, вошла Екатерина Ларионова. В топ-16 среди мальчиков 7-10 лет вошёл Назар Кузьмин, у него было 130 соперников.

Всего в соревновании приняли участие более 500 спортсменов из 30 регионов страны.

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