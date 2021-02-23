Митинг у стелы в честь первых побед Красной Армии состоялся в Пскове

В Пскове у стелы в честь первых побед Красной Армии 23 февраля состоялся митинг, посвящённый празднованию Дня защитника Отечества. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, в мероприятии приняли участие губернатор Михаил Ведерников, представители региональной и муниципальной власти, Псковского областного Собрания, члены патриотических клубов, военнослужащие Псковского гарнизона, ветераны, общественники, жители города.

Глава региона поздравил собравшихся с Днём защитника Отечества, отметив, что Россия всегда находилась в центре мировой истории и не раз вступала в противостояние с крупнейшими державами, но во все времена вооруженные силы страны показывали неизменный героизм, волю к победе, достоинство и силу. «Благодаря своим доблестным защитникам Отечества Россия сохранила свою территориальную целостность, позиции на мировой арене и возможность мирного и стабильного развития», - подчеркнул губернатор.

Он обратил внимание, что Псковская область является приграничным регионом и занимает особое место в военной истории России. «Мы благодарны каждому, кто защищал и защищает мир в нашей стране. Особые слова признательности — дорогим ветеранам, которые прошли через самые тяжелые испытания и вышли из них победителями», — сказал Михаил Ведерников.

Командир Псковского соединения ВДВ, гвардии генерал-майор Сергей Чубарыкин подчеркнул, что День защитника Отечества неизменно остается символом патриотизма, мужества, чести и беззаветного служения Отчизне. «В этот день мы возвращаемся памятью и сердцем к грозным и незабываемым страницам нашего прошлого, чтобы еще раз понять, кому мы обязаны за мирное небо над головой, возможность жить, растить детей и внуков», — сказал он.

Также в рамках митинга прошло награждение особо отличившихся военнослужащих. Сергей Чубарыкин передал государственные награды и благодарственные письма, а Михаил Ведерников вручил трем военнослужащим 76-й десантно-штурмовой дивизии медали Суворова и орден «За военные заслуги», ещё трём - благодарственные письма администрации Псковской области.

Участники митинга возложили к стеле гирлянды Славы и цветы. Перед монументом прошли маршем парадные расчеты соединений и частей Псковского гарнизона. Завершилось торжество концертом с участием ансамбля псковской дивизии «Голубые молнии».