Александр Котов: Вооружённые силы нашей страны имеют славную историю и доблестные традиции

«Вооружённые Силы нашей страны имеют славную историю и доблестные традиции – многие поколения солдат и офицеров верой и правдой служили Отчизне, храня честь мундира, верность воинскому братству и преданность родной земле», - отметил спикер Псковского областного Собрания Александр Котов в своём поздравлении с Днём защитника Отечества. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Он подчеркнул, что 23 февраля чествуют тех, кто связал свой жизненный путь с воинским делом, и для кого служба в армии стала больше, чем просто профессия. «Защищать Родину – священный долг и высокое призвание», - заявил Александр Котов.

«Всегда, когда Родине угрожала опасность, защитники Отечества были со своим народом и проявляли невероятную силу духа, истинное мужество и патриотизм. На этих героических примерах воспитывались военные, которые сегодня обеспечивают обороноспособность государства и стоят на страже безопасности России, – в этой преемственности и заключена непобедимая сила нашей армии», - отметил председатель Собрания.

Он пожелал ветеранам, личному составу и гражданскому персоналу Вооружённых Сил, семьям военнослужащих здоровья, успехов и благополучия, а всем жителям области – мирного неба над головой.