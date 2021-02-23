С Днём защитника Отечестве поздравил губернатор жителей Псковской области

С Днём защитника Отечества поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников жителей региона, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области. «Этот праздник отмечают не только те, кто связал свою жизнь с военной службой, но и каждый человек, кому небезразлична судьба нашей страны, и кто по первому зову готов защищать Отечество», - отметил губернатор.

Он напомнил, что 23 февраля является днём создания Красной Армии, в первые соединения которой входили кадровые солдаты, призывники, добровольные ополченцы и партизаны.

В феврале 1918 года Красная Армия остановила под Псковом немецкие войска, шедшие на Петроград. «Несмотря на колоссальную разницу в подготовке и оснащении, вопреки бушующей Гражданской войне, первые красноармейцы выполнили поставленную задачу и спасли Россию от разорения и продолжения войны», - подчеркнул Михаил Ведерников.

«Мы гордимся ратными подвигами всех поколений защитников Отечества», - заявил губернатор. По его словам, нынешние поколения псковских военнослужащих продолжают славные традиции своих предшественников и с честью несут службу на рубежах России. «Долг каждого — отстаивать интересы государства и народа, воспитывать у подрастающего поколения любовь к родной земле, чтобы сохранить и приумножить силу и богатство России», - сказал глава региона.

Он пожелал псковичам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.