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Происшествия / ЧП

Снегопад надвигается на Псковскую область

23 февраля 2021 года, 10:20

На Псковскую область надвигается снегопад. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Снегопад надвигается на Псковскую область

Сильный снег начнётся во второй половине дня 23 февраля, сохранится непогода и в первой половине ночи 24 февраля. Заденет снегопад преимущественно северные и восточные районы Псковской области.

В течение дня 23 февраля в регионе прогнозируется от -2 до +3 градусов, ветер будет юго-восточных и южных направлений 7-12 метров в секунду. На дорогах наблюдается гололедица.

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