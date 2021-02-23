Снегопад надвигается на Псковскую область

На Псковскую область надвигается снегопад. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сильный снег начнётся во второй половине дня 23 февраля, сохранится непогода и в первой половине ночи 24 февраля. Заденет снегопад преимущественно северные и восточные районы Псковской области.

В течение дня 23 февраля в регионе прогнозируется от -2 до +3 градусов, ветер будет юго-восточных и южных направлений 7-12 метров в секунду. На дорогах наблюдается гололедица.