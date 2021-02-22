Псковский «Социальный городок» станет центром с широким перечнем услуг для людей старшего возраста. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Решение расширить функционал проекта «Социальный городок» в Псковском районе было принято по итогам визита в Псковскую область делегации Правительства РФ.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков посетил все основные профильные объекты в городе Пскове. По итогам его визита в соцгородок принято решение, что он будет не просто стационарным учреждением нового поколения, но и центром с широким перечнем услуг для людей старшего возраста.

«У нас уже достаточно опыта и собственных наработок для такого проекта. Если три года назад у нас не было ни одного сертифицированного гериатра, то сейчас в Пскове уже действует полноценный Центр гериатрической помощи, а в Великих Луках и Локнянском районе внедрена система долговременного ухода», - подчеркнул Михаил Ведерников.