Для полного обновления автобусного парка Псковской области нужно 165 автобусов. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что Псковская область получила 1 млрд 250 млн рублей на 249 новых автобусов. «Со своей стороны направили 25 млн на приведение в порядок хозяйственных и бытовых помещений», - отметил губернатор.

Для полного же обновления автобусного парка Псковской области необходимо ещё 165 единиц техники – 65 для городских маршрутов и 100 – для пригородных.