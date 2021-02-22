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Транспорт / Автопарк

Для полного обновления автобусного парка Псковской области нужно 165 автобусов

22 февраля 2021 года, 20:20

Для полного обновления автобусного парка Псковской области нужно 165 автобусов. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что Псковская область получила 1 млрд 250 млн рублей на 249 новых автобусов. «Со своей стороны направили 25 млн на приведение в порядок хозяйственных и бытовых помещений», - отметил губернатор.

Для полного же обновления автобусного парка Псковской области необходимо ещё 165 единиц техники – 65 для городских маршрутов и 100 – для пригородных.

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