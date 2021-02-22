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Общество

В Дно 23 февраля отметят инсценировкой первого дня жизни освобожденного от фашистов города

22 февраля 2021 года, 19:13

В Дно 23 февраля отметят инсценировкой первого дня жизни освобожденного от немцев города. Представление, которое в этом году пройдет во второй раз, начнется в 11.00 у здания администрации.

Мероприятие пройдёт в рамках социально-культурного проекта «Ожившая история». На месте будут работать интерактивные площадки, показывающие первый день жизни города после освобождения от немецко-фашистской оккупации. Творческие коллективы покажут театрализованные сцены из жизни полевого госпиталя, полевой почты, подпольной типографии, железнодорожную станцию Дно военного времени, выставки музейных экспонатов.

Также гостей ждёт мастер-класс по сборке и разборке автомата Калашникова, фронтовая концертная бригада напомнит известные мелодии прошлых лет, а всех желающих угостят солдатской кашей.

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