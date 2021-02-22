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Общество

Псковская патрульно - постовая служба ищет сотрудников

22 февраля 2021 года, 11:52

Псковская патрульно - постовая служба ищет сотрудников. Требуются кандидаты для замещения должностей полицейского, полицейского (водителя), сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.

Заработная плата сотрудника - от 24 000 рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в вооруженных силах России.

Обращаться по адресу: Псков, ул. Новгородская, д. 7, кабинет 32, телефоны: 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).

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