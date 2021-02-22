Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Определены победители регионального этапа конкурса «Спасем жизнь вместе»

22 февраля 2021 года, 11:48

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», сообщили в пресс-службе УВМД России по Псковской области

Участие в нем приняли более 160 молодых участников и творческих коллективов. Победители определены в нескольких номинациях:

-в номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики» победу одержал Степанов Николай (Пушкинские Горы), призерами стали Евдокимова Мария (Псков) и Лябина Екатерина (Псков).

-в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» победил творческий коллектив 11 «В» многопрофильного правового лицея №8 (Псков), призерами стали сразу несколько участников и коллективов: Андреева Лариса (Псков), творческий коллектив 11 класса школы № 50 (Дно) и Панова Юлия – руководитель детского школьного самоуправления «ШКОДА» школы №6 имени Героя Советского Союза А.В. Попова (Великие Луки).

-в номинации «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» победу одержала Иванова Светлана (Псков), призерами стали: творческий коллектив 8 «Б» класса школы № 2 (Псков), Щепалин Александр (Дно).

Конкурсные работы победителей будут направлены в ГУНК МВД России для участия в финале Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Коронавирус выявили еще у 117 жителей Псковской области
Псковская патрульно - постовая служба ищет сотрудников
Водитель фуры с эстонскими номерами не справился с управлением в Псковской области
Псковича с татуировками и шрамами разыскивает полиция
Еще 111 псковичей заразились коронавирусом
Михаил Ведерников: Подвиг разведчиков преумножил ратную славу псковской земли
Мокрый снег и дождь прогнозируются в Псковской области 22 февраля
Школа в Пыталово закрыта на карантин
Память воинов-разведчиков почтили в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Дышать не вредно

Общество / Здоровье
20 февраля 09:29

Дышать не вредно

Почему закладывает нос?
«Кручусь, как могу»

Общество
18 февраля 12:21

«Кручусь, как могу»

Тренер-энтузиаст из Красногородского района растит чемпионов в шести видах спорта
Повод стать лучше

Общество / Образование
18 февраля 10:56

Повод стать лучше

Как всероссийский конкурс окрылил псковского педагога