Определены победители регионального этапа конкурса «Спасем жизнь вместе»

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», сообщили в пресс-службе УВМД России по Псковской области

Участие в нем приняли более 160 молодых участников и творческих коллективов. Победители определены в нескольких номинациях:

-в номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики» победу одержал Степанов Николай (Пушкинские Горы), призерами стали Евдокимова Мария (Псков) и Лябина Екатерина (Псков).

-в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» победил творческий коллектив 11 «В» многопрофильного правового лицея №8 (Псков), призерами стали сразу несколько участников и коллективов: Андреева Лариса (Псков), творческий коллектив 11 класса школы № 50 (Дно) и Панова Юлия – руководитель детского школьного самоуправления «ШКОДА» школы №6 имени Героя Советского Союза А.В. Попова (Великие Луки).

-в номинации «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» победу одержала Иванова Светлана (Псков), призерами стали: творческий коллектив 8 «Б» класса школы № 2 (Псков), Щепалин Александр (Дно).

Конкурсные работы победителей будут направлены в ГУНК МВД России для участия в финале Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе».