Михаил Ведерников: Подвиг разведчиков преумножил ратную славу псковской земли

«Подвиг разведчиков преумножил ратную славу псковской земли», - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников 21 февраля на траурном митинге в память о погибших разведчиках псковской бригады спецназа прошёл на территории войсковой части. В 21-ю годовщину гибели трёх разведгрупп в бою под посёлком Харсеной Чечни

Как сообщает пресс-служба Псковского областного Собрания, глава региона также заявил: «На мемориальных плитах памятника увековечены имена 194 отважных бойцов. Они погибли при выполнении боевых задач в Афганистане и на Северном Кавказе. С честью и мужеством, выполняя свой долг, идя до победного конца, разведчики своим подвигом вписали ещё одну страницу в боевую летопись бригады специального назначения».

Губернатор обратился к родственникам погибших военнослужащих: «Мы благодарны родителям, воспитавших наших героев, и разделяем с вами боль утраты. Администрация Псковской области всегда будет оказывать вам всю необходимую помощь и поддержку».

Командир войсковой части полковник Константин Бушуев напомнил, что 21 февраля – день гибели 25 псковских разведчиков в 2000 году в Чечне, является днём памяти обо всех воинах, погибших при выполнении боевых задач в бригаде. «Сегодня мы все вместе скорбим по погибшим боевым друзьям, сыновьям, мужьям. Этот день светлой памяти ещё раз напоминает нам, как коротка бывает человеческая жизнь. Как командир бригады хочу вам сказать, дорогие отцы и матери, вы должны гордиться своими сыновьями. Они погибли с оружием в руках, отстаивая мир, защищая родную землю. Они выполнили свой воинский долг, как выполняли его их деды, отцы и друзья», - подчеркнул Константин Бушуев.

Председатель ветеранской организации «Военный спецназ» подполковник Юрий Самсонов выступил на митинге не только от имени ветеранов, но и от лица родственников. Он поблагодарил руководство региона за сохранение памяти о погибших воинах и поддержку их близких. Юрий Самсонов, сам прослуживший долгие годы в бригаде и знавший многих из тех, кто погиб в горячих точках, вспомнил события двадцатилетней давности. «Развалился Советский Союз, идеология поменялась, начались войны на своей территории. Нужно было сохранить страну, и воины-разведчики, находясь в строю, выполняли эти задачи, в том числе и на Северном Кавказа. Спасибо всем, кто приехал поддержать нас и скорбит вместе с нами. Это наша общая потеря», - обратился к участникам митинга ветеран.

У мемориала воинам-разведчикам прошла траурная лития. В память о погибших героях прозвучал колокольный звон и оружейный салют. К памятнику возложили Гирлянду Славы и цветы. В завершение военнослужащие прошли по плацу торжественным маршем, отдавая честь своим боевым товарищем.

21 февраля 2000 года в период второй чеченской войны в бою под селом Харсеной Шатойского района Чечни в ходе боя с боевиками погибли три разведывательные группы. В общей сложности потери спецназа составили 33 человека, 25 из них – разведчики Псковской бригады. Указом Президента РФ командирам разведывательных групп капитану А. А. Калинину, капитану М. В. Боченкову и старшему лейтенанту С. В. Самойлову за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, посмертно присвоено звание Героя российской Федерации. 22 погибших солдата и сержанта награждены посмертно орденами Мужества. В 2018 году Указом Президента РФ Псковская бригада за заслуги в укреплении обороноспособности страны, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения боевых задач, награждена орденом Жукова.