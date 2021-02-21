В Псковском районе ищут страдающего потерей памяти пенсионера

ОМВД России по Псковскому району продолжает работу по розыску Антонова Владимира Васильевича 1942 года рождения. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 6 апреля 2019 года Антонов ушел из дома по месту жительства в селе Середка Псковского района. Мужчина страдает потерей памяти.

По имеющимся данным, граждане видели его недалеко от Середки в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, сутулится, волосы седые. Был одет в длинный черный плащ, темно-синие брюки, ботинки или кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Антонова Владимира Васильевича, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19. Контактные телефоны: 8 (8112) 676-844, 676-872 или 02.