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Культура / Театр

Вышел ролик к новому спектаклю Псковского драмтеатра

20 февраля 2021 года, 19:02

Вышел ролик к новому спектаклю «Дни Победы» Псковского драмтеатра. Его премьера состоится 23 февраля на новой сцене театра. Трейлер к спектаклю можно увидеть уже сейчас.

Спектакль поставлен по мотивам одноименной пьесы современного драматурга Ксении Степанычевой. Особенность спекталя - в нем нет разделения на сцену и зал, зрители и актеры будут находиться в одном пространстве.

Исполнители ролей не переодеваются в гимнастерки старого кроя и не пытаются подражать манерам советских людей 1940-х. Невыдуманные истории ветеранов фронта и тыла Великой Отечественной, записанные и обработанные драматургом Ксенией Степанычевой, актеры спектакля примеряют к себе – и правда о войне начинает звучать личной задушевной историей.

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