«Поезд Победы» прибыл в Великие Луки на три дня

Желающим посетить выставку необходимо зарегистрироваться на официальном сайте «Поезда Победы». Пригласительный билет, полученный в ходе регистрации, позволяет бесплатно посетить экспозицию одному взрослому и его детям от 6 до 17 лет включительно. Дети от 12 лет могут прийти без сопровождения взрослого, при условии регистрации.

«Поезд Победы» — это иммерсивная историко-художественная передвижная выставка, посвященная Великой Отечественной войне. Экспозиция основана на истории о войне, рассказанной от лица ветерана-железнодорожника. Прототип главного героя - машинист паровозной колонны Елена Чухнюк. В период Великой Отечественной войны она возила к линии фронта воинские эшелоны с оружием и боеприпасами.

Организаторами акции являются Министерство науки и высшего образования и ОАО «Российские железные дороги». Авторы экспозиции – историко- художественная группа из Санкт-Петербурга, «Невский баталист».