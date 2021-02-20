Дмитрий Глушко о псковской гимназии: Такие школы должны появляться во всех городах России

Первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в ходе визита в Псковскую область 20 февраля посетил Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию, сообщает Псковское агентство информации.

«Когда школа построена в соответствии с современными требованиями, есть возможность для обучения детей в одну смену», - отметил Глушко в ходе экскурсии по учебному учреждению и добавил, что в гимназии созданы все условия для усвоения программы и получения дополнительных занятий. Особое внимание замминистра уделил пищеблоку и организации школьного питания. Столовая инженерно-лингвистической гимназии в Пскове напомнила Дмитрию Глушко кафе.