Дмитрий Глушко о псковской гимназии: Такие школы должны появляться во всех городах России

Первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в ходе визита в Псковскую область 20 февраля посетил Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию, сообщает Псковское агентство информации.
Первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в ходе визита в Псковскую область 20 февраля посетил Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию, сообщает Псковское агентство информации.
«Когда школа построена в соответствии с современными требованиями, есть возможность для обучения детей в одну смену», - отметил Глушко в ходе экскурсии по учебному учреждению и добавил, что в гимназии созданы все условия для усвоения программы и получения дополнительных занятий.
Особое внимание замминистра уделил пищеблоку и организации школьного питания. Столовая инженерно-лингвистической гимназии в Пскове напомнила Дмитрию Глушко кафе.
В ходе визита замминистра пообщался с представителем родительского совета. Она рассказала, как организован процесс питания учеников и добавила, что дети едой довольны. Кроме того, в учреждении предоставляется возможность организовать специальное меню на основании медицинских справок – так сейчас питаются два ученика.
«Такие школы должны появляться во всех городах России», - заключил Глушко.