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Общество

Дмитрий Глушко о псковской гимназии: Такие школы должны появляться во всех городах России

20 февраля 2021 года, 16:18

Первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в ходе визита в Псковскую область 20 февраля посетил Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию, сообщает Псковское агентство информации.

Дмитрий Глушко о псковской гимназии: Такие школы должны появляться во всех городах России

Фото Псковского агентства информации

«Когда школа построена в соответствии с современными требованиями, есть возможность для обучения детей в одну смену», - отметил Глушко в ходе экскурсии по учебному учреждению и добавил, что в гимназии созданы все условия для усвоения программы и получения дополнительных занятий.

Особое внимание замминистра уделил пищеблоку и организации школьного питания. Столовая инженерно-лингвистической гимназии в Пскове напомнила Дмитрию Глушко кафе.

Дмитрий Глушко о псковской гимназии: Такие школы должны появляться во всех городах России

Фото Псковского агентства информации

В ходе визита замминистра пообщался с представителем родительского совета. Она рассказала, как организован процесс питания учеников и добавила, что дети едой довольны. Кроме того, в учреждении предоставляется возможность организовать специальное меню на основании медицинских справок – так сейчас питаются два ученика.

«Такие школы должны появляться во всех городах России», - заключил Глушко.

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