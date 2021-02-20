Ледяной дождь и гололед ожидаются в Псковской области 20 февраля

Ледяной дождь, гололед и гололедица прогнозируются в Псковской области 20 февраля, сообщили «Псковское правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Неблагоприятное явление начнётся с 17-20 часов 20 февраля и сохранится в течение ночи 21 февраля. Как уточняет Псковский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, первыми от непогоды пострадают западные районы.

Днем 21 февраля ожидаются мокрый снег и дождь. Местами сохранится гололед, на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха в Псковской области будет от -10 до -5 градусов мороза, днем - от -1 до +3. Ветер - юго-западный 5-10 метров в секунду.