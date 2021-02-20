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Общество

Дмитрий Глушко посетил музей-усадьбу сето в Печорском районе

20 февраля 2021 года, 15:50

Первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в ходе визита в Псковскую область 20 февраля посетил музей-усадьбу сето в деревне Сигово Печорского района и культурный центр «Музей усадьба народа «Сето», сообщает Псковское агентство информации.

Дмитрий Глушко посетил музей-усадьбу сето в Печорском районе

Фото Псковского агентства информации
Дмитрий Глушко посетил музей-усадьбу сето в Печорском районе

Фото Псковского агентства информации

Представители сето Малле Богачёва и Хелью Маяк показали Дмитрию Глушко музей, рассказали о традициях их народа и угостили традиционной едой. После замминистра принял участие в сыроварении по традиционному рецепту.

Дмитрий Глушко посетил музей-усадьбу сето в Печорском районе

Фото Псковского агентства информации

В ходе встречи Хелью Маяк напомнила про областную программу поддержки народности сето и проектах, реализуемых общественной организацией. Она заявила, что сето вновь намерены отправить заявку на получение президентского гранта.

Директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская добавила, что есть много планов по развитию музея сето. Есть даже молодежь, которая хочет работать в музее, отметила Наталья Дубровская и добавила, что музею для этого нужна помощь.

Например, в создании национального кафе. Губернатор Михаил Ведерников уже организовал приобретение соседнего участка с домом и садом, где планируется его построить. Теперь необходимо сделать проект.

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