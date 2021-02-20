Дмитрий Глушко посетил музей-усадьбу сето в Печорском районе

Представители сето Малле Богачёва и Хелью Маяк показали Дмитрию Глушко музей, рассказали о традициях их народа и угостили традиционной едой. После замминистра принял участие в сыроварении по традиционному рецепту.

В ходе встречи Хелью Маяк напомнила про областную программу поддержки народности сето и проектах, реализуемых общественной организацией. Она заявила, что сето вновь намерены отправить заявку на получение президентского гранта.

Директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская добавила, что есть много планов по развитию музея сето. Есть даже молодежь, которая хочет работать в музее, отметила Наталья Дубровская и добавила, что музею для этого нужна помощь.

Например, в создании национального кафе. Губернатор Михаил Ведерников уже организовал приобретение соседнего участка с домом и садом, где планируется его построить. Теперь необходимо сделать проект.