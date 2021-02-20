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Политика / Власть

Первый выпуск программы «Псковский телеграм» выйдет 20 февраля

20 февраля 2021 года, 14:18

Первый выпуск программы «Псковский телеграм» выйдет 20 февраля в 17:00 на сайте Псковского агентства информации, сообщает Telegram-канал «Псковские новости». Соведущие передачи - Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев.

Первый выпуск программы «Псковский телеграм» выйдет 20 февраля

Видеопроект «Псковский телеграм» расскажет о самом важном и интересном, что произошло за неделю в региональных и не только Telegram-каналах.

В программе будут несколько рубрик: «События недели», «Вам Telegram» и отдельный раздел о нелепых постах и откровенных фейках в псковском сегменте Telegram «Розовая таблетка».

Часть первого выпуска будет посвящена итогам визита главы Правительства в Псковскую область, в частности, зрители узнают, чей гараж собирался красить краской из «Моглино» премьер-министр Михаил Мишустин, зачем в ОЭЗ сожгли итальянскую древесину.

Также речь пойдёт о реальном рейтинге губернатора Михаила Ведерникова и о кандидате на выборах главы Порховского района.

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