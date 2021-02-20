Михаил Ведерников оценил ремонт ФАПа в Неелово

Поручение отремонтировать медучреждение глава региона дал во время прошлого его осмотра в августе 2020 года. Тогда помещение находилось в аварийном состоянии, а система отопления требовала замены.

Сейчас в помещениях ФАПа сделан капитальный ремонт, установлена новая мебель, а также заменены системы отопления и электроснабжения. Увеличение мощности позволило подключить дополнительное современное медицинское оборудование.

В частности, в прививочном кабинете скоро установят морозильную камеру, позволяющую хранить вакцину от коронавируса. Главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина отметила, что до этого момента вакцинацию будут проводить с использованием специализированных морозильных переносных контейнеров с хладоэлементами.