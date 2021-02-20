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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников оценил ремонт ФАПа в Неелово

20 февраля 2021 года, 13:40

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил качество капитального ремонта фельдшерско-акушерского пункта в деревне Неелово, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников оценил ремонт ФАПа в Неелово

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Поручение отремонтировать медучреждение глава региона дал во время прошлого его осмотра в августе 2020 года. Тогда помещение находилось в аварийном состоянии, а система отопления требовала замены.

Сейчас в помещениях ФАПа сделан капитальный ремонт, установлена новая мебель, а также заменены системы отопления и электроснабжения. Увеличение мощности позволило подключить дополнительное современное медицинское оборудование.

В частности, в прививочном кабинете скоро установят морозильную камеру, позволяющую хранить вакцину от коронавируса. Главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина отметила, что до этого момента вакцинацию будут проводить с использованием специализированных морозильных переносных контейнеров с хладоэлементами.

Михаил Ведерников оценил ремонт ФАПа в Неелово

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Михаил Ведерников осмотрел процедурный, прививочный и педиатрический кабинеты, а также кабинет приема взрослого населения. По словам Елены Уткиной, этот ФАП обслуживает порядка 4,8 тыс. человек, в том числе 850 детей.

Прием пациентов ведут педиатр и терапевт. В ходе визита губернатор пообщался с врачами и поинтересовался, довольны ли те условиями. Педиатр Ирина Николаева от имени всего коллектива поблагодарила губернатора за внимание и чуткость. Она поделилась, что работать в обновленных помещениях стало комфортнее и теплее. А современная техника позволяет врачам оказывать более качественную медпомощь и в случае необходимости, сразу записывать пациентов к специалистам межрайонной поликлиники и других лечебных организаций.

Михаил Ведерников оценил ремонт ФАПа в Неелово

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Михаил Ведерников положительно оценил проведенные работы. «Красиво. Действительно, важно, чтобы и вы в хороших условиях работали, и чтобы людям здесь было приятно находиться», — сказал он.

В заключение визита губернатор поблагодарил представителей подрядных строительных организаций и вручил им благодарственные письма администрации Псковской области.

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