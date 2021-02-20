Михаил Ведерников оценил ремонт ФАПа в Неелово

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил качество капитального ремонта фельдшерско-акушерского пункта в деревне Неелово, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил качество капитального ремонта фельдшерско-акушерского пункта в деревне Неелово, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Поручение отремонтировать медучреждение глава региона дал во время прошлого его осмотра в августе 2020 года. Тогда помещение находилось в аварийном состоянии, а система отопления требовала замены.
Сейчас в помещениях ФАПа сделан капитальный ремонт, установлена новая мебель, а также заменены системы отопления и электроснабжения. Увеличение мощности позволило подключить дополнительное современное медицинское оборудование.
В частности, в прививочном кабинете скоро установят морозильную камеру, позволяющую хранить вакцину от коронавируса. Главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина отметила, что до этого момента вакцинацию будут проводить с использованием специализированных морозильных переносных контейнеров с хладоэлементами.
Михаил Ведерников осмотрел процедурный, прививочный и педиатрический кабинеты, а также кабинет приема взрослого населения. По словам Елены Уткиной, этот ФАП обслуживает порядка 4,8 тыс. человек, в том числе 850 детей.
Прием пациентов ведут педиатр и терапевт. В ходе визита губернатор пообщался с врачами и поинтересовался, довольны ли те условиями. Педиатр Ирина Николаева от имени всего коллектива поблагодарила губернатора за внимание и чуткость. Она поделилась, что работать в обновленных помещениях стало комфортнее и теплее. А современная техника позволяет врачам оказывать более качественную медпомощь и в случае необходимости, сразу записывать пациентов к специалистам межрайонной поликлиники и других лечебных организаций.
Михаил Ведерников положительно оценил проведенные работы. «Красиво. Действительно, важно, чтобы и вы в хороших условиях работали, и чтобы людям здесь было приятно находиться», — сказал он.
В заключение визита губернатор поблагодарил представителей подрядных строительных организаций и вручил им благодарственные письма администрации Псковской области.