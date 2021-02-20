Столовая Печорской лингвистической гимназии не соответствует всем нормам Роспотребнадзора, констатировал первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в рамках визита в Псковскую область 20 февраля.

Как передает Псковское агентство информации, Печорская лингвистическая гимназия занимается приготовлением еды самостоятельно – там работает профессиональный повар. Директор заверила замминистра, что в учреждении налажен полный цикл приготовления обедов. Всего в гимназии учатся 70 детей, их питание организовано в две смены.

Однако, Дмитрий Глушко заявил, что не всё в пищеблоке соответствует требованиям Роспотребнадзора, а для получения субсидии нужно четкое соблюдение норм. По словам замминистра, необходимо выбрать правильную модель организации питания детей и самое главное — соблюдать технологический процесс приготовления пищи.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова заверила, что все необходимые решения будут приняты. Возможно, гимназия перейдет на доставку готовых обедов.

Глушко добавил, что буфетная зона здесь вполне может быть, главное - обеспечить санитарную безопасность.