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Происшествия / Преступление

Пскович предстанет перед судом за кражу, убийство женщины и поджог ее квартиры

20 февраля 2021 года, 12:14

Пскович предстанет перед судом за хищение имущества, убийство женщины и поджог ее квартиры, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, обвиняемый дважды - 4 и 19 декабря 2019 года – пробирался в квартиру одного из домов на улице Владимирской в деревне Родина Псковского района. 

Он проникал в жилье через окно подъезда, ведущее на балкон, и похищал деньги. Ночью 19 декабря мужчина проиграл всё краденое в букмекерском клубе и решил вернуться за новой порцией. Он вновь проник в квартиру, однако, был обнаружен хозяйкой. Тогда злоумышленник связал проснувшуюся потерпевшую, а после задушил. Желая уничтожить следы преступлений, мужчина поджег квартиру.

В результате, 40-летний пскович похитил почти 100 тысяч рублей деньгами и имуществом потерпевшей, причинил значительный ущерб в результате пожара, а также нанес физический и нравственный вред соседке потерпевшей. Последняя получила отравление угарным газом.

Следователям третьего отдела по расследованию особо важных дел удалось выяснить, что двумя годами ранее мужчина уже был осужден за кражу имущества из той же квартиры.

В настоящее время следствие собрало достаточную базу доказательств и направило уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Пскович обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 (кража), пунктом «а» части 3 статьи 158 (кража), пунктом «в» части 4 статьи 162 (разбой), пунктом «з» части 2 статьи 105 (убийство), части 2 статьи 167 (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога) УК РФ.

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