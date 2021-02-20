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Общество

Дмитрий Глушко посетил Моглинскую школу в поселке Неелово

20 февраля 2021 года, 11:12

Первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в ходе визита в Псковскую область 20 февраля посетил «Точку роста» в Моглинской школе в поселке Неелово, сообщает Псковское агентство информации.

Дмитрий Глушко посетил Моглинскую школу в поселке Неелово

Фото Псковского агентства информации

Дмитрий Глушко осмотрел учреждение и пообщался со школьниками. Он выяснил, что в школе есть устойчивый высокоскоростной интернет, свой квадрокоптер, а любимый урок детей — пушкиноведение.

Особое внимание замминистра уделил пищеблоку и организации горячего питания в школе. Он поинтересовался, не планируется ли привлекать для поставки продуктов местных сельхозпроизводителей. На что председатель комитета по образованию региона Александр Седунов ответил, что в Псковской области действует потребкооперация: приемкой продуктов занимается специальная комиссия и повара.

Руководитель пищеблока школы, в свою очередь, заверила замминистра, что некачественных продуктов в учреждении никогда не было, а процент отходов низкий. 

Дмитрий Глушко посетил Моглинскую школу в поселке Неелово

Фото Псковского агентства информации

После участников визита угостили макаронами с гуляшом. Дмитрию Глушко блюдо понравилось. «У вас в школе очень приятно. Визуально красиво, светло, над оформлением только можно подумать», - отметил он.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова рассказала, что в школе планируется создать кафе, поскольку культура питания должна быть высокой.

Далее делегация посетила отремонтированный спортивный зал. Дмитрий Глушко поинтересовался, насколько школа обеспечена спортинвентарем. Директор учреждения отчиталась, что недостаток есть. Замминистра просвещения, в свою очередь, подчеркнул, что важно обеспечить детей всем необходимым.

Также участники обсудили вопрос гигиены школьников в период пандемии коронавируса. Замминистра заявил, что уже сделал прививку от этого заболевания и рекомендует всем поступить также. Вера Емельянова отметила, что Псковская область использовала уже 72% поступившей в регион вакцины. 

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