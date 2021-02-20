Дмитрий Глушко посетил Моглинскую школу в поселке Неелово

Первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в ходе визита в Псковскую область 20 февраля посетил «Точку роста» в Моглинской школе в поселке Неелово, сообщает Псковское агентство информации.

Дмитрий Глушко осмотрел учреждение и пообщался со школьниками. Он выяснил, что в школе есть устойчивый высокоскоростной интернет, свой квадрокоптер, а любимый урок детей — пушкиноведение.

Особое внимание замминистра уделил пищеблоку и организации горячего питания в школе. Он поинтересовался, не планируется ли привлекать для поставки продуктов местных сельхозпроизводителей. На что председатель комитета по образованию региона Александр Седунов ответил, что в Псковской области действует потребкооперация: приемкой продуктов занимается специальная комиссия и повара.

Руководитель пищеблока школы, в свою очередь, заверила замминистра, что некачественных продуктов в учреждении никогда не было, а процент отходов низкий.