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Политика

Первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко прибыл в Псковскую область с рабочим визитом

20 февраля 2021 года, 10:37

Первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко прибыл с рабочим визитом в Псковскую область, сообщает Псковское агентство информации.

Первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко прибыл в Псковскую область с рабочим визитом
Замминистра уже возложил цветы к бюсту Героя России Александра Лебедева.

Далее в программе Дмитрия Глушко посещение Моглинской школы, Печорской лингвистической гимназии, Псковской инженерно-лингвистической гимназии и Колледжа профессиональных технологий и сервиса. В последнем замминистра осмотрит также и мастерские.

Кроме того, Глушко проведёт круглый стол в культурном центре «Музей-усадьба народа сето».

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