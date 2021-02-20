Первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко прибыл в Псковскую область с рабочим визитом

Первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко прибыл с рабочим визитом в Псковскую область, сообщает Псковское агентство информации.

Замминистра уже возложил цветы к бюсту Героя России Александра Лебедева.

Далее в программе Дмитрия Глушко посещение Моглинской школы, Печорской лингвистической гимназии, Псковской инженерно-лингвистической гимназии и Колледжа профессиональных технологий и сервиса. В последнем замминистра осмотрит также и мастерские.

Кроме того, Глушко проведёт круглый стол в культурном центре «Музей-усадьба народа сето».