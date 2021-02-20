За сутки в Псковской области COVID-19 заболели 115 человек

Больше всего заболевших – 37 человек – добавилось в Пскове (всего 11 тыс. 317). 19 ковидбольных выявили в Псковском районе (всего 2 тыс. 643), 18 - в Островском (всего 1 тыс. 546).

«Статистика по-прежнему фиксирует всплески заболеваемости, но число выздоровевших растет быстрее», - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Так, за сутки 19 февраля заболели коронавирусом 115 человек, выздоровели – 250.

В Великих Луках (всего 5 тыс. 595) диагностировали 7 случаев COVID-19, в Порховском районе (всего 989) – 6, в Опочецком (всего 828) – 5. Четыре заболевших обнаружили в Новосокольническом районе (всего 793), по три - в Великолукском (всего 729), Пустошкинском (всего 269) и Пыталовском (всего 229). По два человека заразились в Невельском (всего 1 тыс. 264), Дедовичском (всего 603) и Куньинском (всего 280) районах, по одному - в Гдовском (всего 423), Новоржевском (всего 292), Бежаницком (всего 287) и Усвятском (всего 132).

Общее число инфицированных достигло 31 тыс. 314 человек. Из них полностью излечились от коронавируса 20 тыс. 423 пациента. Умерли 163 человека.

С начала пандемии было проведено 268 тыс. 384 исследования на COVID-19. В частности, 1 тыс. 220 тестов сделали за минувшие сутки.