Ещё один очаг коронавируса признан неактивным в Псковской области

В Псковской области признан неактивным очаг коронавируса в отделении временного пребывания Дедовичской районной больницы, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Таким образом, активных очагов остаётся всего два — в Свято-Введенском женском монастыре в Островском районе и в отделении Великолукской межрайонной больницы.

В Псковской области вакцинацию от коронавируса начали уже около 13 тысяч человек. Оба компонента вакцины получили порядка 2 тысяч псковичей. В регионе открыты 27 прививочных пунктов.