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Общество / Здоровье

Ещё один очаг коронавируса признан неактивным в Псковской области

20 февраля 2021 года, 09:19

В Псковской области признан неактивным очаг коронавируса в отделении временного пребывания Дедовичской районной больницы, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Таким образом, активных очагов остаётся всего два — в Свято-Введенском женском монастыре в Островском районе и в отделении Великолукской межрайонной больницы.

В Псковской области вакцинацию от коронавируса начали уже около 13 тысяч человек. Оба компонента вакцины получили порядка 2 тысяч псковичей. В регионе открыты 27 прививочных пунктов.

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