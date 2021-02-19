Губернатор поздравил жителей Плюсского района с Днем освобождения от фашистских захватчиков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Плюсского района с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Поздравление глава региона разместил на своей странице в Instagram.

«Долгих 2,5 года Плюсса находилась под гнётом врага. Это страшное время навсегда осталось в истории района и области, в воспоминаниях ветеранов, в фотографиях из семейных альбомов, где помнят каждого родственника, не вернувшегося домой. И, конечно, в архивах», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также напомнил, что в Государственном архиве Псковской области хранятся интересные материалы, связанные с Плюсским районом. «Это отрывок из боевого донесения штаба 42-й армии от 15.02.1944 г. и Акт о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их сообщников на территории Плюсского района в период его временной оккупации. Сухие строки документа рассказывают о зверствах карательных отрядов и о сотнях убитых мирных граждан», - рассказал он.