Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Губернатор поздравил жителей Плюсского района с Днем освобождения от фашистских захватчиков

19 февраля 2021 года, 22:30

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Плюсского района с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Поздравление глава региона разместил на своей странице в Instagram.

«Долгих 2,5 года Плюсса находилась под гнётом врага. Это страшное время навсегда осталось в истории района и области, в воспоминаниях ветеранов, в фотографиях из семейных альбомов, где помнят каждого родственника, не вернувшегося домой. И, конечно, в архивах», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также напомнил, что в Государственном архиве Псковской области хранятся интересные материалы, связанные с Плюсским районом. «Это отрывок из боевого донесения штаба 42-й армии от 15.02.1944 г. и Акт о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их сообщников на территории Плюсского района в период его временной оккупации. Сухие строки документа рассказывают о зверствах карательных отрядов и о сотнях убитых мирных граждан», - рассказал он.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Житель Порхова получил ожоги при возгорании в жилом доме
В Псковскую область поставлено около 20 тыс доз вакцины от коронавируса
Михеев: Официального обращения от сотрудников общепита губернатору не поступало
Площадкой «Моглино-3» заинтересовалась группа компаний, создающая дата-центры
Шума от разгрузки товаров в «Магните» на улице Никольской в псковской Родине больше не будет
За организацию занятия проституцией жительницу Острова приговорили к четырем годам тюрьмы
4,5 тысячи тюльпанов вырастили к праздникам в Псковских интеграционных мастерских
91 новый случай коронавируса выявлен в Псковской области за сутки
Псковичи могут проголосовать за экорекламу, которая появится на улицах города

Комментарии

Авторизация
No comments
«Кручусь, как могу»

Общество
18 февраля 12:21

«Кручусь, как могу»

Тренер-энтузиаст из Красногородского района растит чемпионов в шести видах спорта
Повод стать лучше

Общество / Образование
18 февраля 10:56

Повод стать лучше

Как всероссийский конкурс окрылил псковского педагога
Что, если не коронавирус?

Общество / Здоровье
15 февраля 17:25

Что, если не коронавирус?

О чем говорят неприятные симптомы